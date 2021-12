La regione assume 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, pubblicato il bando

È stato pubblicato il concorso pubblico per l’assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Si tratta della prima infornata di assunzioni da parte della Regione in un settore che ormai da anni è sotto organico. Non si tratta di assumere operai forestali ma di vere e propri agenti del Corpo Forestale.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 46 unità di personale a tempo indeterminato come di seguito indicato: 46 unità agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B, posizione economica B1 del vigente CCRL. Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che potranno essere coperti all’esito delle procedure di mobilità obbligatoria.