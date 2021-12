Si spara alle tempie, uomo gravissimo al Civico di Palermo

Un uomo di 58 anni anni è giunto all’ospedale Civico di Palermo jn condizioni disperate. L’uomo, a Castelvetrano, nel Trapanese, si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa per togliersi la vita.

Il 58enne è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II nel centro del Trapanese, poi il trasferimento a Palermo.

I parenti avrebbero trovato l’uomo riverso sul pavimento accanto all’arma.

Si tratterebbe, dunque, di un tentativo di suicidio ma i Carabinieri stanno indagando sul caso.

Al pronto soccorso l’uomo è arrivato in condizioni disperate ed è stato trasferito con un’ambulanza presso la Neurorianimazione dell’ospedale Civico di Palermo.

La linea anti-suicidi

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. È “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.