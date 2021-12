Furto in villetta di Misilmeri, scattano due arresti

I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno arrestato 2 persone, residenti a Palermo, per furto aggravato. Si tratta di un uomo e una donna, sorpresi a rubare in una villetta.

I militari sono arrivati nei pressi di una villetta che si trova in un’area rurale in Misilmeri. Hanno sorpreso e bloccato un uomo e una donna intenti ad uscire dall’abitazione con alcuni lampadari in mano.

