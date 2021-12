Record di positivi in Sicilia, quasi 3mila in 24 ore

Sono ben 2819 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi in Sicilia. È un record per l’isola fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Salgono anche i morti, 28, e i ricoverati, 773. È anche record di tamponi.

Sul fronte ospedaliero sono 773 ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 88, sette casi in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 445 casi, Catania 659, Messina 469, Siracusa 194, Trapani 180, Ragusa 207, Caltanissetta 183, Agrigento 248, Enna, 234.

In Italia, invece, sono 78.313 i casi di Covid individuati da ieri quando i casi erano stati 30.810. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 202 mentre ieri erano state 142. Sono 1.034.677 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 343.968.

Il tasso di positività è al 7,57%%, in calo rispetto all’8,9% d’ieri. Sono 1.145 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 19 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 119. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.089, ovvero 366 in più.

Sono 598.856 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 61.352 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.756.412 e i morti 136.955. I dimessi e i guariti sono invece 5.020.601, con un incremento di 16.746 rispetto a ieri.