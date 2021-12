Muore Emanuela Alaimo, titolare del bar Bivio di Palermo e guerriera anti racket

PALERMO – È morta Emanuela Alaimo, titolare del bar del Bivio a Palermo. Era un volto noto della lotta all’usura e all’estorsione nel Capoluogo. Il figlio Lorenzo Catalano ha dato la trista notizia sui social. Dovevamo fare ancora un sacco di cose insieme… Ciao mamma. Sei stata una donna straordinaria”.

La scomparsa di Emanuela Alaimo

La sua storia è quella di una combattente che non si è mai arresa e non ha mai indietreggiato di fronte agli ostacoli e le avversità che ha subito nella sua lunga e tormentata storia di vittima di usura in cerca di giustizia e di riscatto. «Pensare ad Emanuela Alaimo vuol dire pensare a una guerriera, una donna che sino all’ultimo ha combattuto non solo per i suoi diritti ma anche e soprattutto per quelli di chi, come lei, é rimasto vittima dell’usura e dell’estorsione». Così Luigi Cuomo, presidente nazionale di “Sos Impresa”, associazione della quale faceva parte anche la Alaimo.

