Operai in nero e col Reddito di cittadinanza in cantiere edile di Palermo

Blitz in un cantiere edile della Guardia di Finanza, dei funzionari dell’Asp e dell’Inail. Eseguito un accesso presso un cantiere edile, sito nel quartiere Cruillas, al fine di effettuare un controllo in materia di legislazione sociale e del lavoro nonché in materia di sicurezza.

Il cantiere era stato individuato grazie al quotidiano monitoraggio dei principali siti di costruzione insistenti nella città metropolitana disposto dal Comando Provinciale di Palermo nell’ambito del servizio di controllo economico del territorio.