Incidente sulla Palermo-Mazara, quattro veicoli coinvolti e traffico in tilt

Incidente stradale con quattro automobili oinvolte sulla Palermo-Mazara del vallo A29 in direzione Palermo. Il sinistro è avvenuto tra gli svincoli dell’Aeroporto Falcone e Borsellino e di Carini.

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 8,5 il traffico è rallentato con code sull’autostrada A29 “Palermo – Mazara del Vallo” in direzione Palermo, tra gli svincoli per ‘Aeroporto Falcone e Borsellino’ e ‘Carini’. Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti 4 veicoli.

