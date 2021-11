Cede la SS113 ad Alcamo, istituite deviazioni

Cede la carreggiata lungo la SS113.

È temporaneamente chiuso il tratto lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula” dal km 333,900 al km 335,000, in entrambe le direzioni, ad Alcamo, all’interno del libero consorzio comunale di Trapani, a causa del cedimento del piano viabile.

Il cedimento è legato alle condizioni di maltempo di questi giorni.

La società Anas ha istituito deviazioni per chi procede in direzione di Calatafimi lungo la SS119 o la A29 a Castellamare del Golfo, mentre in direzione di Palermo uscita obbligatoria a Castellamare del Golfo lungo la strada provinciale o la SS119.

Sul posto sono presenti il personale di Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. Lo comunica l’Anas.