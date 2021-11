Incidente a Monreale, tre feriti sulla Circonvallazione

Ennesimo incidente stradale a Monreale lungo la Circonvallazione all’altezza dell’incrocio con via Santa Liberata. Il bilancio è di tre feriti.

L’incidente ha coinvolto due auto, una Audi Q2 e una Opel Astra. In seguito all’incidente una delle due vetture è uscita fuori strada ribaltandosi.

Sul posto il 118 che ha trasportato tre persone, che non sarebbero gravi, all’ospedale Ingrassia. È stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per prelevare i passeggeri rimasti all’interno delle auto incidentate e per la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto anche i Carabinieri di Monreale per i rilievi di rito.