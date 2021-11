Frana la SP4, chiuso tratto tra Corleone e Roccamena

Una frana sulla SP4 ha reso necessaria la chiusura al traffico veicolare. Si tratta della strada che collega San Giuseppe Jato a Corleone.

Come fa sapere il Comune di Corleone, a causa di una frana, è chiuso al transito il tratto della SP4 compreso tra il bivio con la SP45 per Roccamena in contrada Frattina e il bivio con la SP4 bis in contrada Patria. Il transito, si legge nella breve nota, è interrotto in entrambe le direzioni.