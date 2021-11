Scoperti tre “Compro oro” abusivi a Palermo, Finanza sequestra oltre un chilo di oro e argento

La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato tre compro di Palermo e oltre 1 chilo tra oro e argento.

I finanzieri hanno sottoposto a controllo tre esercizi commerciali esercenti attività di “compro oro” risultati non iscritti nel registro previsto per esercitare tale attività. Nonostante fossero state cancellate dal Registro degli Operatori Compro Oro tenuto presso l’Organismo degli Agenti e Mediatori, operavano in forma totalmente abusiva.