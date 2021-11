Auto investe uomo a Monreale e si allontana, vittima un 60enne

Incidente stradale a Monreale lungo la Circonvallazione che collega alla vicina Palermo. Un uomo, mentre transitava a piedi, è stato investito da un’auto in corsa che però non si sarebbe fermata dopo l’impatto. La vittima è un uomo di 60 anni.

L’incidente lungo la Circonvallazione di Monreale

L’uomo è stato prelevato dai soccorritori del 118 e trasportato all’ospedale Ingrassia di Palermo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato falciato da un’automobile guidata da un 27enne monrealese. Quest’ultimo però non si sarebbe fermato per prestare soccorso all’uomo che si sarebbe trovato sulle strisce pedonali nel momento dell’impatto.