Vola dal viadotto ma si salva, ansia per 51enne di Casteldaccia

M.L.S, 51 anni, di Casteldaccia, si trova al Policlinico di Messina dopo che il mezzo su cui viaggiava è volato da un viadotto sulla Palermo-Messina. L’uomo è ancora in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il gravissimo incidente stradale è avvenuto ieri mattina lungo l’autostrada A18 tra gli svincoli di Patti e Brolo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, alla guida di un camion di proprietà di una ditta di trasporti, giunto all’altezza del viadotto Sant’Angelo, poco dopo l’uscita autostradale di Patti in direzione Palermo, ha perso il controllo del mezzo che ha sbattuto violentemente contro le barriere laterali.