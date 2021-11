In Sicilia scoperti 165 stranieri furbetti del Reddito di cittadinanza

Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ragusa hanno scoperto 165 soggetti di nazionalità straniera, che hanno percepito il Reddito di cittadinanza, pur non avendone diritto.

La Guardia di Finanza, in collaborazione con l’INPS, ha avviato mirati controlli per verificare la sussistenza dei requisiti per la fruizione del “reddito di cittadinanza”. Ha sviluppato apposite analisi di rischio realizzate mediante autonome attività info-investigative.