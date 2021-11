Concetta Conigliaro uccisa e bruciata a San Giuseppe Jato, “Le passerelle sono finite”

“Anche quest’anno ti ricordiamo cosi. Ormai pure le passerelle sono finite”. Con queste parole l’ex sindaco di San Cipirello ricorda la morte di Concetta Conigliaro, vittima di un terribile femminicidio. La donna, a soli 27 anni, venne uccisa dal marito Salvatore Maniscalco, condannato a 20 anni.

Di Concetta Conigliaro però a San Giuseppe Jato e a San Cipirello oggi, giorno dedicato alla lotta alla violenza sulle donne, non se ne parla. Lo fa notare l’ex sindaco nel suo breve post sui social. Ed effettivamente nei due centri jatini non vi sono stati eventi in ricordo di Concetta, eventi che in tutta Italia oggi si sono organizzati nel ricordo delle vittime e nel segno della sensibilizzazione.