Tir vola dal viadotto, gravissimo il conducente

Gravissimo incidente stradale quasta mattina lungo la A18 Palermo-Messina. Un camion è precipitato da un viadotto. Il conducente, originario della provincia di Palermo, è rimasto gravemente ferito.

Il grave incidente stradale si è verificato stamane. In particolare, un tir che viaggiava in direzione Palermo, sul viadotto Sant’Angelo, si è schiantato contro il guardrail. La motrice è volata giù dal viadotto, il rimorchio si è staccato e ha invaso la corsia opposta.

Come riporta Livesicilia, l’autista è rimasto gravemente ferito. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Patti e poi trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina. Sul posto la polizia stradale per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.