Si affaccia al balcone e precipita nel vuoto, muore in ospedale

Un uomo si affaccia dal balcone che cede e la fa precipitare nel vuoto. Un dramma che si è consumato oggi in Sicilia. In seguito è spirato al pronto soccorso.

I fatti

Un uomo di 82 anni oggi è precipitato dopo il crollo del suo balcone in via Abbate I, nel centro storico di Caltanissetta. Sembravano non destare preoccupazione le sue condizioni dopo l’arrivo in ospedale. L’uomo è giunti cosciente ma con diversi traumi. Poi però la situazione è precipitata e l’uomo è andato in arresto cardiaco. Niente hanno potuto fare i sanitari per salvarlo.