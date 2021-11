Occhi puntati su Mediaworld per le offerte del Cyber Monday

Se tutti ormai conoscono le imperdibili occasioni del Black Friday, sono in molti a non aver sentito ancora parlare delle offerte del Cyber Monday.

Di cosa si tratta, quando si celebra e perché sono le domande più diffuse tra coloro che non conoscono questa ulteriore occasione per acquistare a prezzi ribassati.

Dove puntare l’attenzione sugli sconti, in Italia.

Come buona parte delle tradizioni statunitensi anche il “lunedì cibernetico” è approdato in Italia e si sta diffondendo a macchia d’olio, sia tra i consumatori che tra le catene distributrici di elettronica.

Per i più attenti, ormai quasi tutte loro riservano specifici sconti a questa occasione.

Uno fra tutti, Mediaworld è il rivenditore leader nel settore che lancia periodicamente sconti e sottocosto senza farsi scappare giornate promozionali come il Cyber Monday.

Per l’ultimo lunedì di novembre ha già predisposto proposte imperdibili su smartphone, TV e PC, anche di ultima generazione

Un modo rapido per rimanere aggiornati sugli sconti Mediaworld

C’è una realtà virtuale molto comoda per chi non vuole perdere neanche uno dei coupon lanciati da grandi marche e marketplace e sono i siti di codici sconto.

In realtà sono diversi i codici sconto Mediaworld intercettabili su questi portali, sia fruibili durante il Cyber Monday che in altre occasioni dell’anno.

In alternativa, basta recarsi sul sito Mediaworld appena prima dell’evento per scoprire in anticipo tutte le offerte riservate in occasione del lunedì più conveniente dell’anno.

Per chi ancora non lo sapesse: Cos’è il Cyber Monday?

Il Cyber Monday è la giornata dedicata agli sconti da parte delle grandi catene di elettronica che hanno inteso, con questa iniziativa, incoraggiare gli acquisti online.

A idearlo nel 2005, la NRF, la Federazione di commercianti USA, la più grossa al mondo che, a quanto pare, è riuscita nell’intento, considerato che da 10 anni a questa parte il lunedì cibernetico è la giornata in cui si registrano più acquisti online.

L’evento, in realtà, vuole essere anche una naturale prosecuzione delle offerte lanciate nel Black Friday, proprio per venire incontro a quanti si siano lasciati scappare questa prima opportunità.

Per questa ragione l’evento si tiene ogni lunedì successivo alla festa del Ringraziamento, e quest’anno cade il 29 novembre.