Allerta meteo gialla in Sicilia, temporali nel Palermitano

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16.00 di oggi alle ore 24 di domani, 23 novembre. Per la città di Palermo è previsto un livello di allerta gialla (Attenzione).

Per la giornata di oggi si prevedono piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

