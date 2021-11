Torna il maltempo in Sicilia, allerta gialla della Protezione civile

Peggiora il tempo in Sicilia. Secondo i dati aggiornati dalla Protezione civile regionale domani potrebbero presentarsi temporali in Sicilia. Il dipartimento regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico.

In particolare, la Protezione Civile Regionale ha diramato per la giornata di domani 22 novembre un bollettino per allerta meteo perché sono previsti rovesci e temporali.