Tragedia a Palermo, muratore cade da casa in ristrutturazione

Un muratore di 56 anni grave dopo un incidente sul lavoro avvenuto oggi a Palermo. L’uomo sarebbe caduto da una finestra mentre era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione.

La tragedia oggi in vicolo Caracausi, nella zona dello Sperone. L’uomo stava lavorando alla ristrutturazione di un appartamento insieme al figlio. Per cause da accertare, è volato da una finestra cadendo sulla tettoia sottostante.

