Tragedia sfiorata a Belmonte Mezzagno, franano enormi massi

Tragedia sfiorata questa mattina a Belmonte Mezzagno sulla via Portella di Palermo a causa di alcuni enormi massi che si sono staccati dal costone soprastante.

La vicenda si è consumata lungo la strada che porta alla “Giarritedda”. Intorno alle 7:30, subito dopo il transito dei lavoratori forestali che si stavano recando in zona per lavoro, dei grossi massi, uno più di due tonnellate, distaccatesi dal costone sovrastante, sono franati sulla strada. Il distacco dei massi fortunatamente non ha coinvolto alcun automezzo in transito.