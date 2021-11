Grave incidente frontale provoca diversi feriti, uno è grave

Terribile incidente stradale questa mattina. Un uomo è stato trasportato in codice rosso a bordo di un elisoccorso del 118 in ospedale.

Il grave sinistro è avvenuto lungo la strada che collega Agrigento a Raffadali. Due auto che viaggiavano in senso opposto si sono scontrate frontalmente per cause da ricostruire. L’incidente nei pressi della frazione di Montaperto e Joppolo Giancaxio.