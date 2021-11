Positivi in una scuola elementare di Altofonte, torna la Dad

Torna la Didattica a distanza in una classe di Altofonte. All’interno della classe della scuola elementare sono stati scoperti alcuni positivi al Covid. La scuola è l’istituto comprensivo Emanuele Armaforte. Per i piccoli studenti da oggi parte la Dad e l’isolamento come ha fatto sapere ieri sera il sindaco della città in provincia di Palermo, Angela De Luca.

“Una classe elementare è stata posta in isolamento perché vi sono vari positivi e da domani per questi bambini si attiverà la Dad”. Queste le parole del sindaco. Ad Altofonte in questo momento il totale dei contagiati è di 16 persone di cui una ospedalizzata. “Occorre ricordare che le precauzioni non sono mai troppe ed è indispensabile, oltre che obbligatorio, tenere la mascherine nei locali chiusi, buona prassi usarla anche all’esterno. Il mio pensiero va alle famiglie che si trovano in isolamento e che devono affrontare questo lungo periodo a casa, non scoraggiatevi e non sentitevi soli”.