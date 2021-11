Attimi d’incanto, note di violino alla Fiera del Mediterraneo

Un musicista viene a vaccinarsi, tira fuori il suo strumento e inizia a suonare. Qualche minuto di bellezza in cui l’hub si è eccezionalmente fermato in ascolto.

Questo ha regalato, ieri pomeriggio, Antonio Lunetta, musicista, al personale della Fiera del Mediterraneo e agli utenti in fila. Era venuto a vaccinarsi: di colpo, mentre aspettava il suo turno per la somministrazione, ha estratto il suo violino dalla custodia e si è messo a suonare. Un omaggio ai lavoratori dell’emergenza e un momento di incanto regalato a sorpresa anche a chi, come lui, era all’hub per fare il vaccino. Nei quindici minuti dopo l’iniezione ha concesso un “bis”: due celebri brani di musica classica e l’applauso di tutti i presenti.

“Ha portato un momento di allegria che, occasionalmente, sarebbe bello poter ripetere”, commenta il commissario Covid di Palermo, Renato Costa.