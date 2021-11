Grave incidente mortale in autostrada, muore un uomo a Buonfornello

Una persona è morta questa mattina lungo l’autostrada Palermo – Catania A19. L’incidente mortale è avvenuto nei pressi di Buonfornello in provincia di di Palermo. Ha perso la vita un motociclista.

Secondo le prime informazioni, una moto e un’automobile di sono scontrate per cause ancora da accertare. La moto, in particolare, si è schiantata contro una Fiat Panda.