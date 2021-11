Muore a Partinico Totò, il cane che consolava ai funerali

Momenti di tristezza nei quartieri di Partinico che perde Totò, il cane divenuto famoso per la sua predilezione per i funerali e i cortei. Totò era meticcio divenuto celebre per la sua empatia.

Oggi però Totò non c’è più. L’animale – noto randagio della città – si era distinto per la sua predilezione per funerali, messe e cortei religiosi. Il cane – infatti – era famoso per il suo fiuto nell’individuare una veglia funebre partecipando, di fatto, all’ultimo saluto del defunto stanziando dinanzi la sua abitazione fino all’uscita del feretro per poi accompagnarlo diligentemente fino in chiusa. La storia viene raccontata da Il Tarlo.

Redazione 5248 posts 0 comments