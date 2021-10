Uragano in arrivo in Sicilia e Musumeci delibera stato di emergenza

Si è appena conclusa al Palaregione di Catania la riunione del governo regionale, convocata dal presidente Nello Musumeci in seduta straordinaria e urgente, per deliberare lo stato di emergenza regionale. Musumeci chiederà al governo nazionale il riconoscimento dello stato di calamità nazionale. Alla riunione del governo ha partecipato anche il capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina, che ha relazionato sull’ondata di maltempo che da alcuni giorni sta devastando la Sicilia orientale.

Intanto in Sicilia sta arrivando un’altra fase acuta di maltempo. Come prevedono gli esperti sta per giungere sull’isola un altro ciclone mediterraneo che potrebbe essere elevato a “uragano di categoria 1”. Per questo motivo la Protezione Civile regionale resta in allerta. LEGGI QUI

