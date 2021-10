A Misilmeri la piantagione nella villetta, arrestata una coppia

Una coppia di Misilmeri è stata arrestata dalla Polizia perchè sorpresa a coltivare una piantagione di droga all’interno di una villetta. In particolare, La Polizia di Stato del Commissariato di Brancaccio ha fermato una coppia di palermitani. In arresto un 37enne e una 35enne che abitano in una villetta di Misilmeri. Sono accusati dagli investigatori di coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e furto aggravato di energia elettrica.

I sospetti dei poliziotti

I poliziotti si sono appostati nei pressi della villetta in una contrada di Misilmeri dove ritenevano potesse essere coltivato dello stupefacente. Ad alimentare i sospetti dei poliziotti dell’investigativa del Commissariato, il particolare che la villetta sembrava allacciata abusivamente alla rete elettrica. Quindi hanno richiesto l’intervento dei tecnici dell’Enel e hanno deciso d’intervenire facendo ingresso all’interno dell’abitazione.

