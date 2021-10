Medicane in avvicinamento sulla Sicilia, nuova allerta meteo

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani, 28 ottobre 2021. L’aggiornamento del bollettino prevede su Palermo per la giornata di oggi, fino alle 24, allerta arancione. Per la giornata di domani è previsto, su Palermo, un livello di allerta gialla.

La nostra regione continua a vivere una fase di maltempo intensa e duratura a causa dello stallo del ciclone subtropicale attualmente situato tra le acque libiche e ioniche. Nel corso delle prossime 48 ore, ovvero tra giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 2021, il ciclone subtropicale tenderà a risalire di latitudine. Tale innalzamento, secondo i centri di calcolo, darà modo al piccolo ciclone di effettuare una transizione in tempesta tropicale.

