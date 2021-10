L’attore palermitano Giovanni Carta sbarca su Rai2 nella serie “Il Cacciatore 3”

L’attore palermitano Giovanni Carta è nel cast della terza serie de “Il Cacciatore 3” di Rai 2. La caccia non è affatto finita, tutt’altro. Per Saverio Barone di lavoro da fare ce n’è ancora molto, ma non sarà da solo: Il Cacciatore 3, terza stagione della fortunatissima serie tv di Raidue, è pronta a riprendere in mano le fila del racconto ambientato nella Sicilia degli anni Novanta, continuando a trovare l’ispirazione nei fatti realmente accaduti che hanno coinvolto il magistrato Alfonso Sabella.

L’attore palermitano nei panni del “Biondo”

Il cast della terza stagione è ancora una volta guidato da Francesco Montanari, nei panni del protagonista Saverio Barone. Al suo fianco, troviamo la new entry Linda Caridi, interprete di Paola Romano, e Giovanni Carta, attore palermitano con una esperienza trentennale tra teatro, cinema e televisione. Giovanni Carta vestirà i panni del “Biondo” come annuncia nel corso di un’intervista. “La parola chiave di questo personaggio è Mistero – confessa l’attore palermitano -. Ha una vita perfetta, rispettabile, agiata, è primario di un importante ospedale di Palermo e allo stesso tempo messaggero dei mafiosi e traghettatore del sistema mafioso nella società. Non posso dire cosa ne sarà di lui, ma darà del filo da torcere a Severino Barone”.

