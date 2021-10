Musumeci conferma, “Mi ricandido alle Regionali”

Musumeci candidato alle elezioni regionali del 2022. Il governatore siciliano lo ha confermato a Casa Minutella.

“Se non ci fosse stata la pandemia io avrei salutato tutti, ma questa situazione non mi ha permesso di realizzare tutto quello che volevo, per cui sarà un arrivederci… Sarò in campagna elettorale alle prossime regionali: vedremo se i candidati saranno due, tre o quattro“. Queste le parole di Musumeci nel corso della puntata andata.

Ricevi le nuove notizie in tempo reale gratis Attiva

Redazione 4936 posts 0 comments