Il ciclone miete un’altra vittima, Musumeci, “Fenomeni saranno sempre più frequenti”

“Esprimo vicinanza alla gente che subisce queste insidie della natura che non sono più un’eccezione e che saranno sempre più frequenti”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenuto questo pomeriggio a Casa Minutella in riferimento alle alluvioni che stanno colpendo la Sicilia, e Catania in particolare, in queste ore. A Gravina di Catania si registra una vittima. Si tratta di un uomo che ha perso la vita dopo che è stato travolto dalla piena delle piogge che hanno trasformato le strade in veri e propri torrenti.La vittima sarebbe scesa da una vettura e sarebbe stata travolta non riuscendo a salvarsi (leggi qui la notizia). Una tragedia immane che si unisce a quella di Scordia.

Musumeci: “Subiamo gli effetti dei cambiamenti climatici”

Musumeci mette in allarme e sembra essere consapevole che episodi estremi come quelli che stanno avvenendo in queste ore sull’isola saranno in futuro sempre più frequenti. “Tutti i paesi più vicini all’Africa subiranno gli effetti dei cambiamenti climatici – ha aggiunto il Governatore siciliano durante la trasmissione -. Dobbiamo interrogarci se rivedere nuovamente le politiche del territorio”.

