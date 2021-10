Covid, muore a Palermo medico non vaccinato, si curava con l’omeopatia

Il Covid continua a mietere vittime. È morto all’ospedale Cervello di Palermo Domenico Giannola, medico omeopata di Cinisi. Il medico è morto ieri dopo l’arrivo in ospedale.

Come riporta la Repubblica, la notizia si è diffusa fin dal primo pomeriggio a Cinisi dove Giannola era molto noto per le sue teorie sulla “medicina antroposofica”.

L’uomo, cardiopatico, non era vaccinato e avrebbe detto ai soccorritori che avrebbe curato l’infezione da Covid-19 in casa mediante l’utilizzo di medicinali omeopatici.

Si trovava in quarantena a casa fino a quando le sue condizioni di salute sono peggiorate fino al ricovero in ospedale a Palermo. Il medico è morto un’ora dopo l’arrivo in ambulanza al Pronto sccorso del Cervello.