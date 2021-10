Precipita la situazione meteo, allerta rossa in Sicilia

Allerta rossa in Sicilia dove si prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo.

La Protezione Civile Regionale ha diramato un ulteriore bollettino di aggiornamento delle previsioni di rischio idrogeologico e idrico in tutta la Sicilia per oggi 24 e domani 25 ottobre. In gran parte dell’isola ci sarà allerta rossa.

Il Ciclone Mediterraneo atteso per queste ore è arrivato nel Canale di Sicilia e sta provocando forte maltempo a Pantelleria dove è in corso da stamattina una violenta tempesta di pioggia e vento. Sull’isola ha iniziato a piovere intorno alle 8 e già sono caduti 48 millimetri di pioggia, scrive Meteo Web. Le forti precipitazioni di questa mattina a Pantelleria hanno creato dei veri e propri fiumi che stanno provocando dei forti disagi alla popolazione.

Tantissime sono le chiamate che stanno giungendo alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania a causa del maltempo e del forte vento che dalla notte scorsa sta sferzando il territorio della provincia. La maggior parte degli interventi di soccorso, svolti e in corso di svolgimento, riguardano alberi e pali pericolanti, distacco di intonaci, cornicioni pericolanti ed infiltrazioni d’acqua. Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud della città di Catania. Attualmente sono circa 55 gli interventi di soccorso. Impegnate tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e dei distaccamenti volontari di Linguaglossa, Vizzini e Maletto.

