Grave incidente sulla statale, muore il palermitano Daniele Serra

Daniele Serra, 34 anni, palermitano è morto in un incidente stradale avvenuto mentre era in sella ad una moto.

Serra è morto morto in un grave sinistro incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri sulla SS195.

Secondo quanto ricostruito, il 34enne era in sella a una Suzuky quando, per cause ancora non accertate, si è schiantata frontalmente con un Suv guidato da un 64enne di Pula. L’uomo è finito sotto la vettura dopo lo schianto morendo sul colpo.

L’automobilista si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi che si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari che hanno sequestrato i mezzi, i vigili del fuoco e il 118, oltre al personale dell’Anas che ha chiuso provvisoriamente la strada per consentire i rilievi.

Daniele Serra, palermitano, era da tempo residente a Villa San Pietro, in provincia di Cagliari.

