Harrison Ford perde la carta di credito a Mondello e accade l’inaspettato

Harrison Ford perde la carta di credito a Mondello e un turista la trova e la restituisce con tanto di foto ricordo. Accade anche questo a Palermo.

Il turista inglese non credeva ai propri occhi quando ha letto il nome dell’attore americano sulla carta di credito. Il ritrovamento è avvenuto sulla spiaggia di Mondello dove Ford aveva trascorso qualche ora e aveva anche fatto il bagno.

In queste settimane Ford è in Sicilia per girare il quinto episodio di Indiana Jones. Giovedì si era preso una pausa. Sulla spiaggia, probabilmente durante una lunga passeggiata sull’arenile, ha smarrito la carta.

Il turista è corso al commissariato di Mondello guidato da Manfredi Borsellino e ha detto: “Ho trovato la carta di credito di Harrison Ford in spiaggia”. Ha aggiunto: “Quando gliela consegnate ho un solo desiderio: una foto con lui”. Così è stato. I poliziotti hanno contattato l’attore che era ancora a Mondello. L’attore ha ringraziato gli agenti, ha sorriso, poi è arrivato il ragazzo inglese che l’ha trovata, ha ringraziato pure lui.

Al termine dell’incontro, uno scatto fotografico tra lo stesso Harrison Ford, Manfredi Borsellino e gli agenti ha immortalato il momento che tutti i protagonisti della vicenda conserveranno gelosamente.

