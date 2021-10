Arriva il maltempo in Sicilia che ha già iniziato a fare danni nel settore orientale. Numerosi nubifragi si segnalano nel Messinese e nel Catanese, il maltempo nel fine settimana arriverà anche in provincia di Palermo e Trapani.

Il maltempo già nei settori orientali

Il tempo è in peggioramento in tutta la Sicilia. Non è escluso che la Protezione civile possa emanare un bollettino di allerta meteo giallo o arancione. Le previsioni dicono che già da domani arriveranno nuvole sparse e cielo velato su molte province, ma il picco si avrà domenica, quando, la situazione peggiorerà drasticamente. Sono previsti infatti forti temporali e nubifragi con rischio di alluvioni. Le temperature, dopo lo Scirocco di oggi, torneranno a far abbassare la colonnina di mercurio.

Il ciclone arriverà dall’Africa

A portare il maltempo in Sicilia è la perturbazione atlantica che sta attraversando il nostro Paese. Domenica però arriverà vero e proprio ciclone mediterraneo che porterà maltempo dalla sera. Su queste zone sono attese precipitazioni via via più abbondanti o molto abbondanti.

In Sicilia sono previsti nubifragi e piogge a carattere temporalesco. Da lunedì 25 ottobre c’è il rischio di un ‘medicane’ (cioè un uragano mediterraneo) che, spiega ilMeteo.it, “potrebbe sconvolgere in particolare gli estremi settori meridionali del nostro Paese”. Da martedì 26 la tempesta dovrebbe “muovere il suo centro motore verso il basso Tirreno”.

