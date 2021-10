Pioggia in arrivo anche nel Palermitano. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16.00 di oggi alle ore 24 di domani, 23 ottobre 2021.

Si prevede un livello di allerta gialla (Attenzione).

In particolare, si legge nell’avviso,si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi

cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori occidentali. Venti tendenti a forti orientali sui settori meridionali, con rinforzi di burrasca dalla sera”.

Il tempo peggiorerà ancora nel fine settimana. Da lunedì, inoltre, é atteso al Sud e in Sicilia in particolare, l’uragano Mediterraneo che porterà forti piogge, nubifragi e bombe d’acqua.

Potrebbe interessarti anche: Arriva la burrasca, ancora allerta meteo della Protezione Civile Continua il maltempo in Sicilia e le previsioni meteo inducono la Protezione Civile Regionale a inviare un bollettino di allerta meteo gialla. Rischio idrogeologico e idraulico, questa è la nuova allerta meteo della protezione civile regionale per le prossime ore... Arrivano temporali e vento, nuova allerta meteo nel Palermitano La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16.00 di oggi, 6 ottobre, alle ore 24 di domani, 7 ottobre. Per la giornata di domani è previsto un livello di... Ancora maltempo nel Palermitano e nuova allerta meteo Il maltempo non lascia la Sicilia e la Protezione civile emana un altro bollettino di allerta per condizioni meteo avverse e rischio idrogeologico. La morsa della pioggia e del freddo non abbandona ancora la Sicilia dove si prevedono, anche per...