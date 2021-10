Monopattino travolge pedone a Palermo, 24enne gravissimo in Rianimazione

Davide I., 24 anni, è ricoverato in prognosi riservata per un trauma gravissimo nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico dopo un violento scontro con un giovane su un monopattino. Ora la Polizia Municipale di Palermo è alla ricerca della persona che era alla guida del mezzo elettrico. La tragedia è avvenuta lunedì sera, intorno alle 22.

Il ferito è adesso ricoverato in gravi condizioni alla Rianimazione dell’ospedale Civico, mentre passeggiava in via Re Federico.

Secondo quanto avrebbero riferito alcuni passanti che hanno soccorso il giovane, la persona alla guida del monopattino, in controsenso, si sarebbe data alla fuga approfittando della confusione. L’incidente è avvenuto in direzione di corso Finocchiaro Aprile.

La municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto ora ha avviato le indagini per risalire al responsabile che avrebbe anche lasciato alcune tracce di sangue sull’asfalto.

