Smart Working e turismo verde, così possono risorgere i borghi siciliani

Sbarca a Sud, in Sicilia, il Van Working Tour, il viaggio nei borghi italiani di Samuel Lo Gioco per sensibilizzare su temi come smart working, south working e digital divide. Promotore dell’evento è Assoprovider, associazione che riunisce i provider indipendenti che sono decisivi nell’offerta di banda larga nelle aree a fallimento di mercato.

Ad accompagnare Lo Gioco nelle sue tappe siciliane, TedTrip, una startup nata in seno ad Assoprovider, da un’idea di Matteo Fici e Giusi Carioto, che punta a offrire esperienze turistiche originali e sostenibili.

South working e digital divide

“E’ possibile ripopolare i borghi proprio grazie gli strumenti del lavoro a distanza, favorendo così alcuni fenomeni come il rientro dei cervelli e, sopratutto, la crescita dell’economia italiana”. Lo dice Samuel Lo Gioco, imprenditore e consulente aziendale per lo smart working. “Per farlo, tuttavia, serve divulgare una cultura e fornire gli strumenti tecnologici giusti. E soprattutto, una connessione di qualità”. È qui che subentra il ruolo di Assoprovider che con i suoi operatori di prossimità è impegnata da anni sul superamento del digital divide in zone considerate a fallimento di mercato dai grandi operatori di telefonia. “L’industria e il commercio hanno svuotato borghi e zone rurali centralizzando l’economia e il mercato del lavoro in grandi centri urbani ma, oggi, incredibilmente lo smart working, può invertire quell’urbanizzazione che ci viene presentata come tendenza inesorabile”.

Il futuro dei borghi, tra smart working e turismo sostenibile

Samuel viaggerà così anche in Sicilia con lo scopo di far conoscere la possibilità di vivere e lavorare in posti magnifici come i borghi siciliani. Queste alcune delle sue tappe a partire dal 13 ottobre: Assoro (EN), Centuripe (EN), Sutera (CL), Mussomeli (CL), Naro (AG), Marsala (TP), Sambuca di Sicilia (AG), Sciacca (AG), Santa Rita (CL), Petralia Soprana (PA), Gangi (PA), Caccamo (PA), Castiglione di Sicilia (CT) e Montalbano Elicona (ME). A fare da guida a Samuel nel suo viaggio, TedTrip, startup che opera nel campo del turismo esperienziale, nata in Assoprovider: “La rinascita dei borghi avverrà con lo smart working e con un turismo più a misura d’uomo. Il turismo sostenibile permetterà davvero di conservare la bellezza dei borghi e di creare nuova economia”, spiegano Matteo Fici e Giusi Carioto, founder di TedTrip.

