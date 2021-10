Sorpresi mentre rubano, quattro ladri d’auto arrestati a Palermo

PALERMO – La polizia di Stato arresta quattro persone accusate di furto aggravato dopo che sono stati sorprese a rubare un’auto in via Tindari, nella zona di via Castellana.

La Polizia ha così fermato quattro uomini di Palermo, tutti maggiorenni e con precedenti di polizia. In particolare, i poliziotti hanno sorpreso i quattro mentre tentavano di rubare una Fiat 500 X con chiavi inglesi, chiavi a crick e un coltello da cucina.

Il veicolo su cui viaggiavano era stato segnalato aggirarsi in zona dove erano stati commessi furti nel quartiere Borgo Nuovo. L’auto che stava per essere rubata è stata trovata con il deflettore rotto e il cilindretto dell’accensione danneggiato. L’auto era pronta per essere rubata. Un residente della zona ha confermato che i quattro stavano cercando di rubare la vettura quando sono fuggiti non appena hanno sentito le sirene delle auto delle volanti. Gli arresti sono stati convalidati dal gip.

