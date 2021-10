Tornano i temporali nel Palermitano, allerta gialla della Protezione civile

Ancora piogge in Sicilia dopo la piccola tregua di oggi. La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino di aggiornamento del rischio idrogeologico e idrico per la giornata di oggi 16 ottobre, con livello di allerta gialla. Allerta meteo gialla anche per domani, 16 ottobre.

In particolare, secondo il bollettino meteo si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con

quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati sulla Sicilia nord-orientale.

L’avviso numero 21289, indica allerta gialla non solo nel capoluogo siciliano ma anche nel Messinese, Catanese ed Ennese. In queste zone potrebbero esserci disagi come lo è stato alcuni giorni fa.