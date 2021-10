Figlio in carcere per mafia ma prende il Reddito di cittadinanza, denunciata a Bagheria

I militari della Compagnia di Bagheria, in esito ad attività di intelligence economico-finanziaria e in stretta sinergia e collaborazione info-operativa con l’INPS, hanno individuato una signora illecitamente beneficiaria del Reddito di Cittadinanza per oltre 5.800 euro.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno accertato che la signora aveva omesso di comunicare lo stato detentivo del figlio. L’uomo era sottoposto dal 2019 alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dalla D.D.A. di Palermo, insieme ad altri undici soggetti

L’accusa è di estorsione aggravata dal metodo mafioso perpetrata ai danni di diversi locali notturni di Palermo e provincia.

Tenuto conto che tale circostanza costituisce cause ostativa alla concessione del beneficio, i finanzieri hanno proceduto a denunciare la donna beneficiaria del reddito di cittadinanza alla Procura della Repubblica di Termini Imerese per i reati puniti dalla legge.

Le fiamme Gialle hanno anche comunicato l’indebito percettore agli uffici I.N.P.S. competenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca/decadenza del beneficio e per il recupero coattivo delle somme già indebitamente percepite.