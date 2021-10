Carmelo muore in un incidente, aveva 26 anni: 3 feriti sulla SS285

L’incidente mortale a Ragusa, Carmelo Vicari la vittima

E’ Carmelo Vicari, 26 anni, modicano, la vittima del tragico incidente sulla Modica-Pozzallo, avvenuto oggi pomeriggio. Carmelo Vicari era sposato e padre di due bambini, uno nato da poco.

Nello scontro tra un Suv Mitsubishi e una moto Yamaha ad avere la peggio è stato il motociclista. Il giovane pare stesse rientrando a casa dopo aver terminato il proprio turno di lavoro presso l’Avimecc, l’azienda per la quale lavorava.

L’incidente mentre era in sella ad una moto, inutili i soccorsi

Carmelo Vicari, a bordo di una moto di grossa cilindrata, una Yamaha, si è scontrato per cause ancora in fase di accertamento, contro un Suv guidato da una donna. Inutili i tentativi di soccorso: il giovane è morto a causa delle ferite riportate.

Un altro incidente stradale con tre feriti

A causa di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, la strada statale 284 “Occidentale Etnea” al km 42,200 a Paternò (CT).

La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimaste ferite tre persone.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.