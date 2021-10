Nuove speranze per il ponte Oreto di Palermo, progettazione ad Anas

“È stata finalmente siglata la convenzione attuativa tra ANAS e Comune di Palermo per l’utilizzo dei 3,8 milioni di euro di finanziamento per la messa in sicurezza del ponte Oreto. Si partirà subito con la progettazione”. Ad annunciarlo è stato Adriano Varrica, parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, nonché promotore del coinvolgimento di ANAS nella realizzazione degli interventi sui ponti Oreto e Corleone di Palermo e per la realizzazione dello svincolo Perpignano nel capoluogo siciliano.

“Con la sigla della convenzione attuativa per la messa in sicurezza del ponte Oreto – afferma Varrica – si completa un percorso amministrativo che ho promosso oltre un anno fa e che ho costruito, in un rapporto di leale cooperazione istituzionale, con ANAS, Provveditorato alle opere pubbliche, col Sindaco di Palermo e col supporto del sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri. La carenza di personale del Comune e l’urgenza degli interventi sui ponti Corleone ed Oreto e di realizzazione dello svincolo Perpignano – aggiunge il deputato cinquestelle – mi hanno convinto a costruire un percorso di coinvolgimento di ANAS che oggi è divenuto realtà”.

“Nei mesi passati – ricorda il parlamentare M5S – ho organizzato diversi incontri preparatori per il passaggio di consegne tra Comune e ANAS, adesso sarà possibile accelerare, procedendo subito con la progettazione. I cittadini sono stanchi di annunci e non ho intenzione di prenderli in giro affermando che domani inizieranno i lavori, ma finalmente – conclude Varrica – esiste una prospettiva certa per queste infrastrutture fondamentali per Palermo: gli interventi attesi da decenni si realizzeranno”.