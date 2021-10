Ismett di Palermo eletto tra i migliori ospedali al mondo per tecnologia

L’IRCCS ISMETT di Palermo è l’ospedale tecnologicamente più avanzato in Europa e fra i primi al mondo. Lo certifica il College of Healthcare Information Management Executives (CHIME). Secondo lo studio l’ospedale palermitano ha raggiunto uno dei più alti livelli tecnologici in Europa e nel globo.

L’Ismett nella speciale classifica mondiale

La lista si trova nel “Digital Health Most Wired”. Si tratta di una classifica a livello globale che ha l’obiettivo di valutare quanto gli ospedali e i sistemi sanitari utilizzino efficacemente le nuove tecnologie nei loro programmi clinici e gestionali. Le tecnologie avanzate adottate da ISMETT, hanno fatto raggiungere all’ospedale il punteggio 7 nella categoria “Acute”, ovvero nella cura dei pazienti gravi. In tutta Europa sono soltanto due gli ospedali ad aver raggiunto il livello 7. A parte l’IRCCS ISMETT di Palermo, è riuscito a ottenere lo stesso punteggio Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust. Nessuno ospedale europeo ha raggiunto, invece, un livello superiore. La valutazione è stata effettuata sull’infrastruttura, sicurezza, privacy, supply chain, Analytics and Data Management, Interoperabilità, Patient Engagement, Clinical Quality and Safety e da quest’anno COVID-19 Response.

Verso il nuovo Ospedale ISMETT 2

“Questo premio riconosce l’ impegno continuo di ISMETT e UPMC in oltre 20 anni di attività per introdurre soluzioni tecnologiche avanzate che consentono di offrire le migliori cure possibili ai nostri pazienti”. È il commento di Angelo Luca, CEO di IRCCS ISMETT e vicepresidente di UPMC Italia per i Servizi Sanitari. “E’ questo il migliore auspicio per la realizzazione del nuovo Ospedale ISMETT 2, che ISMETT, UPMC e la Regione Siciliana hanno in programma di realizzare a Carini e che lo studio del Senatore Renzo Piano in questi mesi sta progettando come l’ Ospedale del futuro, integrato a quello che sarà uno dei più grandi centri di ricerca europei e che la Fondazione RIMED sta realizzando nell’area”.

“CHIME – dice Giuseppe Caruana, direttore dei Servizi Informatici di ISMETT – è un’organizzazione, fondata nel 1922, che conta circa 2800 partecipanti attivi in 51 paesi nel mondo. CHIME valuta i sistemi informatici e il loro utilizzo all’interno degli ospedali attraverso un sistema complesso e articolato d’indicatori di qualità e di performance dell’infrastruttura informatica per migliorare i servizi erogati”. Negli USA, UPMC ha raggiunto il punteggio massimo di 10 punti nelle categorie “Ambulatorio” e “Acute”. L’Hillman Cancer Center, il network oncologico internazionale di UPMC presente anche in Italia con due centri a Rome e in Campania, si è altresì piazzato in cima alla classifica della categoria “Ambulatorio”.