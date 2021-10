Auto contro guardrail a Triscina, muore una donna, ferito il marito

Un altro grave incidente mortale è avvenuto oggi in Sicilia. Lo scontro si è verificato sulla SP8 nella zona di Triscina, in provincia di Trapani. Nell’incidente una persona è morta una donna e un uomo è rimasto ferito. Sono intervenute diverse ambulanze del 118 e i carabinieri per eseguire i rilievi e accertare le responsabilità.I vigili del fuoco hanno estratto una persona rimasta incastrata nell’auto. Non si conoscono ancora le generalità delle persone coinvolte nel sinistro.

Per cause che sono in corso di accertamento la Mercedes sulla quale viaggiavano in direzione Castelvetrano è sbandata a pochi km dalla borgata, terminando la corsa contro un guardrail. Non sarebbero coinvolti altri mezzi. L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.

Oggi sono morti anche due 17enni >> LEGGI QUI

Un altro grave incidente mortale si è verificato oggi nell’Agrigentino. Le vittime dell’ incidente stradale sono Gaetano Maragliano, che aveva compiuto 17 anni tre giorni fa, e Martina Alaimo, entrambi residenti a Raffadali. La tragedia lungo la Corleonese Agrigentina SS118 tra Raffadali e Agrigento. I due giovani fidanzati sono morti nell scontro tra lo scooter su cui erano in sella e un’automobile. Illeso l’autista della vettura.