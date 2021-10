Grave incidente sulla “Corleonese-Agrigentina”, muoiono due fidanzati minorenni

Tragedia in Sicilia a causa di un grave incidente stradale in cui sono morti un ragazzo e una ragazza, due fidanzati, entrambi minorenni. Il dramma della strada, l’ennesimo, si è consumato a Raffadali, nell’Agrigentino, lungo la SS118, che collega Raffadali ad Agrigento.

Due minorenni, 17enni, hanno perso la vita a causa di un incidente stradale. Erano a bordo di uno scooter quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero perso il controllo del mezzo a due ruote. Una volta scattato l’allarme, sul posto diverse ambulanze del 118, ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente è stata coinvolta anche un’auto, illeso il passeggero.

I carabinieri della Compagnia di Agrigento, hanno effettuato i rilievi e regolato la viabilità durante i soccorsi e poi durante la rimozione della carcassa distrutta della moto, e della vettura incidentata. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per alcune ore e la viabilità è stata deviata su percorsi alternativi.

“La strada statale 118 “Corleonese-Agrigentina” è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del km 141,500, in località Joppolo Giancaxio (AG), a causa di un incidente. Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, due persone hanno perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”. Lo fa sapere l’Anas.