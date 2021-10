Si lascia andare da viadotto della Palermo-Sciacca, muore cuoca di 52 anni

Ha lasciato un biglietto di scuse, poi è andata sulla Palermo-Sciacca e si è lasciata cadere da un viadotto. Trasportata in ospedale in condizioni disperate, è morta nel pomeriggio. Si tratta di una donna, uno nota cuoca di Casteldaccia, di 52 anni.

Il dramma lungo la SS624

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi lungo la SS624, lo scorrimento veloce che da Palermo conduce sino a Sciacca. La donna avrebbe accostato l’auto e si sarebbe lasciata cadere giù da un viadotto che si trova nelle vicinanze di Portella della Ginestra, tra lo svincolo per Piana degli Albanesi e Monreale (Giacalone).

Soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale

Alcuni passanti avendo assistito alla tragica scena, hanno allertato le forze dell’ordine. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, la donna era ancora in vita, respirava ancora ma le sue condizioni erano davvero disperate. I Vigili del Fuoco hanno prima recuperato la donna nonostante le difficoltà causate dal luogo impervio. I soccorritori del 118 l’hanno poi trasportata in Codice rosso in ospedale a bordo di un elisoccorso. I medici hanno privato in tutti i modi di salvarle la vita. Purtroppo però il cuore della donna ha smesso di battere poco dopo. Troppo gravi le ferite riportate.

L’aiuto contro i suicidi

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine. Pare che la donna abbia lasciato un biglietto ai familiari, scusandosi per l’estremo gesto. Ricordiamo che esistono diverse linee telefoniche che possono dare una mano di aiuto.

Telefono Azzurro

www.azzurro.it

Telefono: 19696

Telefono Amico

http://www.telefonoamico.it

Telefono: 199 284 284